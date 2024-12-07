ISW: Кремль добивается, чтобы США взаимодействовали с РФ на выгодных для нее условиях
Власти Российской Федерации пытаются формировать внешнюю политику США так, чтобы Вашингтон взаимодействовал на выгодных для Москвы условиях. При этом США должны не уступать ни одной из целей Кремля в Украине и мире, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит отчет американского Института изучения войны (ISW).
В обнародованном 5 декабря интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль хочет "нормальных" отношений с Соединенными Штатами, и повторил давние кремлевскую риторику, пытаясь обвинить США и НАТО в подрыве отношений с Россией.
В ISW обратили внимание, что заявления Лаврова в значительной степени совпадали с тезисами российского диктатора Владимира Путина, которые он произнес 7 ноября и которые также призывали к перезагрузке отношений между США и Россией на российских условиях.
Лавров также отметил, что Кремль по-прежнему не намерен вести переговоры на любых условиях, кроме своих собственных. Он также ложно заявил, что Россия хочет закончить войну в Украине на основе Устава ООН.
В ISW напомнили, что все это несмотря на то, что Москва продолжает нарушать Устав ООН, ведя свою незаконную захватническую войну против Украины, нарушая украинский суверенитет, территориальную целостность и предыдущие договоры России с Украиной.
В то же время, Лавров отверг любую идею вывода российских войск из оккупированной Украины и ложно заявил, что Россия не пытается "истребить" украинский народ.
"Заявления Лаврова являются частью постоянных усилий Кремля, направленных на формирование американской внешней политики так, чтобы США взаимодействовали с Россией на выгодных для Кремля условиях. При этом Путин не предлагает никаких уступок в пользу Соединенных Штатов и не уступает ни одной из максималистских целей Кремля как в Украине, так и во всем мире", - говорится в отчете ISW.
Хитрая риторика Кремля
Глава МИД Норвегии с юмором отнесся к выступлению Сергея Лаврова во время заседания Совета министров ОБСЕ 4 по 5 декабря на Мальте и назвал его "свидетельством из параллельной вселенной".
На днях американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Лавровым, в котором глава российского МИД озвучил ряд условий завершения войны в Украине.
Тем временем Путин анонсировал подписание с Беларусью нового договора о гарантиях безопасности. Он не исключает размещения российского тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь, о чем попросил Лукашенко.