Социальная поддержка военных в Украине: какие услуги могут получить защитники

В Украине разрабатывается ряд мероприятий, направленных на поддержку военнослужащих, ветеранов, бывших военнопленных и их семей. В частности, введен экспериментальный проект социального сопровождения военнослужащих и их семей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Проект уже реализуется в 35 воинских частях. Он предполагает:

информирование по вопросам социальной защиты, здравоохранения и правовой помощи

психосоциальную поддержку

укрепление семейных отношений

профилактику зависимостей и девиантного поведения

реагирование на случаи домашнего насилия

Помощь ветеранам войны

Для ветеранов войны и их семей введена двухэтапная услуга социальной адаптации:

Недельная программа восстановления в рекреационных учреждениях с участием психологов и социальных работников. Она направлена на сохранение и восстановление социальных связей, содействие формированию доверительных отношений в семье, стабилизацию психоэмоционального состояния и укрепление психологической устойчивости на этапе восстановления.

в рекреационных учреждениях с участием психологов и социальных работников. Она направлена на сохранение и восстановление социальных связей, содействие формированию доверительных отношений в семье, стабилизацию психоэмоционального состояния и укрепление психологической устойчивости на этапе восстановления. Сопровождение в громаде, включая помощь в интеграции в общество, укрепление семейных связей и физическое восстановление.

Услуга доступна в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Полтавской и Черновицкой областях. Сейчас ПРООН объявила конкурс, в ходе которого будут выбраны еще шесть регионов, где будут предоставлять такие услуги.

Поддержка бывших военнопленных

Для освобожденных из плена и их семей предусмотрено:

реабилитацию

протезирование и обеспечение вспомогательными средствами

социальное и пенсионное обеспечение

Каждому освобожденному из плена человеку предоставляется кейс-менеджер, координирующий получение социальных услуг.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться:

в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения - все контакты можно найти на сайте областной администрации региона проживания или пребывания

в организации/учреждения, оказывающие социальные услуги - по месту жительства или пребывания

в центр предоставления административных услуг – по месту жительства или пребывания

Если лицо, освобожденное из плена, или его семья дали согласие, об их возвращении могут сообщать другие уполномоченные органы:

Координационный штаб по обращению с военнопленными в течение трех дней после освобождения информирует структурное подразделение социальной защиты в громаде, куда прибывает освобожденный, для организации необходимой социальной помощи.

Руководитель Центра реинтеграции или учреждения здравоохранения сообщает о предоставлении социальных услуг по месту нахождения учреждения и, с согласия уволенного, способствует организации встречи с социальным работником для оказания поддержки.

Напомним, военнослужащие и уволенные с военной службы украинские защитники, которые получили ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении служебных обязанностей, имеют право на единовременную денежную выплату. Эта помощь также предоставляется при условии, что частичная потеря трудоспособности установлена в течение трех месяцев после увольнения со службы.