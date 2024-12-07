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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Mil.ru

По состоянию на утро 7 декабря за сутки на фронте российские захватчики потеряли 1 300 человек убитыми и ранеными, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 751 910 (+1 300) лиц ликвидировано;
  • танков ‒ 9 514;)
  • боевых бронированных машин – 19 535 (+17);
  • артиллерийских систем – 21 055 (+12);
  • РСЗО ‒ 1 253;
  • средства ПВО – 1022 (+2);
  • самолетов – 369;
  • вертолетов ‒ 329;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 042 (+19);
  • крылатые ракеты – 2 857;
  • корабли/катера – 28;
  • подводные лодки – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 948 (+49);
  • специальная техника – 3 633.

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