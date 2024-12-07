В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
По состоянию на утро 7 декабря за сутки на фронте российские захватчики потеряли 1 300 человек убитыми и ранеными, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – 751 910 (+1 300) лиц ликвидировано;
- танков ‒ 9 514;)
- боевых бронированных машин – 19 535 (+17);
- артиллерийских систем – 21 055 (+12);
- РСЗО ‒ 1 253;
- средства ПВО – 1022 (+2);
- самолетов – 369;
- вертолетов ‒ 329;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 042 (+19);
- крылатые ракеты – 2 857;
- корабли/катера – 28;
- подводные лодки – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 948 (+49);
- специальная техника – 3 633.