Ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки, 6 декабря, зафиксировано 177 боевых столкновений, сообщает Деловая столица.

По уточненной информации Генштаба ВСУ, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также десять авиаударов, сбросив 36 КАБ. Кроме этого, произвел около 4 000 обстрелов, из них 143 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары по населенным пунктам Новоегоровка, Константинополь, Дачное, Отрадное, Запорожье, Новопавловка и Новоселка.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления.

На Харьковском направлении близ Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений, получили отпор.

Девять боеприкосновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного.

По уточненной информации, враг атаковал 14 раз недалеко от Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов на Лиманском направлении.

Вблизи населенных пунктов Белая Гора и Ступочки, на Краматорском направлении, в сутки произошло пять боеприкосновений.

На Торецком направлении россияне атаковали девять раз неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 48 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Желтое и Млечное.

На Кураховском направлении за прошедшие сутки 35 раз происходили атаки вблизи Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахового, Дачного и Дальнего.

Наши защитники отбили 21 штурм вблизи населенных пунктов Успеновка, Константинопольское, Раздольное, Новодаровка и Новоселка на Времивском направлении.

Неудачей для захватчиков стала попытка атаки на наши позиции в направлении Новоданиловки, на Ореховском направлении.

Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

На Курщине украинские защитники отразили 14 атак российских захватчиков.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В общей сложности, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1 300 человек. Также наши воины обезвредили 17 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, два средства ПВО, 19 БПЛА оперативно-тактического уровня и 49 автомобилей.