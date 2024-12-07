Украинские морские дроны атаковали российские цели возле Крыма
Уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах, сообщает Деловая столица.
Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли точные удары по российским целям.
Уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма.
Результаты работы показал Командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.
"Охота на врага в Черном море продолжается. Оккупанты не останутся на нашей территории — получим их повсюду", — подчеркнул командующий ВМС.