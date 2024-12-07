Зеленский: Вторая партия F-16 от Дании уже прибыла в Украину

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вторая партия самолетов F-16 от Дании уже прибыла в Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Зеленский в Telegram.

"Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию.

Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже бы удалось сделать невозможным российский террор.

Метт, спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу!".