Российский удар по Запорожью: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

Число пострадавших возросло до 24, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет, сообщает Деловая столица.

В больницах остаются 12 пострадавших после атаки врага на Запорожье, в том числе 3 детей, сообщает начальник ОВА Иван Федоров.

"12 пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью остаются в больницах. Трое мужчин в тяжелом состоянии, трое детей — в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь" , — написал Федоров в телеграмм-канале утром в субботу.

В результате российской атаки авиационными фугасными бомбами с модулями планирования и корректировки в Запорожье, погибли 10 человек, пострадали 24 гражданских, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.

Российская армия уничтожила СТО. Взрывной волной и обломками повреждены 5 многоэтажек, 8 частных домов, общежитие и магазины. Пока все службы работают на местах. Ликвидация последствий удара продолжается.