ОВА: В Луганской области возросло количество вражеских атак дронами

На участке фронта в Луганской области войска РФ значительно увеличили использование БПЛА, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В течение последней недели враг значительно увеличил использование БПЛА на нашем участке фронта. Если в конце ноября — начале декабря речь шла о 40-60 беспилотниках в сутки, то этот показатель превышает 100. Только за вчера оккупанты направили в нашу сторону 116 беспилотных летательных аппаратов" , — информирует глава области.

По словам чиновника, 6 декабря войска РФ девять раз обстреляли позиции украинских защитников по ствольной артиллерии, также применили реактивную артиллерию. По Новоегоровке нанесен авиационный удар. Атаки захватчиков отбиты от Грековки, Надежды и Макеевки.