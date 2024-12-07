В Тбилиси задержали почти полсотни протестующих во время ночного разгона

В Тбилиси спецназовцы разогнали демонстрантов водометами и слезоточивым газом, сообщает Деловая столица.

МВД Грузии сообщило о задержании 48 человек в административном порядке во время разгона акции протеста в Тбилиси в ночь на субботу.

Через два с половиной часа после начала разгона митинга возле парламента почти не осталось участников акции. Министерство внутренних дел сообщает, что во время акции 48 человек были задержаны за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство.

Еще двое задержаны по уголовной статье об участии в групповом насилии: это гражданин Грузии с инициалами И.К. 1995 г. рождения и гражданин иностранного государства С.К. 1997 года рождения.

Министерство также объяснило решение начать силовой разгон акции. Согласно заявлению, кроме запуска пиротехники в сторону стражей порядка, их подвергали словесным образам, в их сторону бросали камни и различные тяжелые предметы.

По данным Transparency International Georgia на 6 декабря, с 28 ноября на акциях протеста было задержано около 400 человек. Более 300 задержанных подверглись насилию со стороны полиции, более 80 требовались госпитализация.