Силы беспилотных систем уничтожили российский "Тор М-2" на Запорожском направлении

Силы беспилотных систем уничтожили комплекс ПВО оккупантов на Запорожском направлении. Речь идет о зенитном ракетном комплексе "Тор М-2", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ.

"На Запорожском направлении подразделения группировки СБС провели совместную операцию по выявлению и уничтожению ЗРК "Тор М-2" противника", - говорится в сообщении.

Так, экипаж 14-го Отдельного полка БпАК обнаружил и остановил цель, а операторы 412-го ОББпС "NEMESIS" осуществили поражение с последующим уничтожением.

Уничтожение российской ПВО на фронте в Украине

Уничтожение российской ПВО является очень важным. Такие удары украинских войск наносят оккупантам миллионные убытки и открывают воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины.

Отметим, что это не первая подобная операция ВСУ. В конце ноября Силы обороны Украины ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области. В частности, был поражен радар комплекса С-400.

Также в конце октября Силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3". Кроме того, во время этой операции в Луганской области, ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М2" оккупантов.