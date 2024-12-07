Британия и Эстония отреагировали на решение Румынии заново провести президентские выборы

Лондон и Таллинн отреагировали на последние события в Румынии, где Конституционный суд решил аннулировать результаты первого тура президентских выборов и распорядился провести избирательный процесс заново, сообщает Европейская правда.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми выразил обеспокоенность сообщениями румынских органов власти о признаках российского вмешательства в выборы.

"На румынских выборах должен решать только румынский народ, свободно и честно. Великобритания остается решительным союзником и другом Румынии и уверена в ее демократии", – написал Лемми в своем X (Twitter).

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна одобрительно высказался о решении проводить новые выборы.

"Только румыны имеют право определять, кого они выбирают. Ценю то, что Румыния стойко отреагировала на злонамеренное внешнее вмешательство и вернула голос обратно своему народу. Попытки России вмешиваться в дела демократических государств не будут иметь успеха", – написал он.

Напомним, сначала Конституционный суд Румынии признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря КС после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом и ознакомился с информацией от спецслужб.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за границы.