Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где проведет ряд встреч с несколькими главами государств, в том числе назначена его встреча в Елисейском дворце с Президентом Франции Эмануэлем Макроном, сообщает Укринформ.

Сегодня же в Париже находится и избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Вечером главы государств и правительств около 40 стран мира примут участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после пожара, произошедшего здесь 5 лет назад.

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