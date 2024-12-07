Омбудсмен анонсировал возможный очередной обмен

Дмитрий Лубинец заявил, что к новому году могут быть хорошие новости, сообщает Деловая столица.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, что основным посредником и вопросе возвращения военнопленных — Объединенные Арабские Эмираты..

По словам чиновника, к новому году могут быть положительные новости о возвращении украинцев из плена России, однако не исключено, что агрессор может сорвать договоренности.

"Есть коммуникация, я очень надеюсь, что к новому году у нас будут положительные новости. Я очень не хочу, чтобы украинское общество воспринимало эту информацию как анонс. Никогда не можешь быть уверен на 100%, что ты ожидаешь договоренности от РФ" , — сказал омбудсмен.

По словам Лубинца, Россия отказывается сотрудничать по возвращению украинских детей домой. Он добавил, что каждый возврат ребенка — это отдельная операция, иногда многосложная и долговременная.

"Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, нам уже понадобится более 55 лет, чтобы вернуть верифицированных сегодня украинских детей. А россияне продолжают депортировать, вывозить, принудительно перемещать" , — возмутился омбудсмен.

Лубинец рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины находится около 1,5 млн. детей, и все они под угрозой депортации.