Саммит ЕС обсудит ситуацию в Украине, на нем будет Зеленский

Саммит ЕС 19 декабря сосредоточится на ситуации в Украине, ожидается, что на нем будет присутствовать президент Владимир Зеленский, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Антониу Кошты лидерам ЕС.

Это будет первый саммит ЕС со времени, когда Антониу Кошта возглавил Европейский совет.

"Ситуация в Украине будет в центре наших дискуссий. Я только что вернулся из визита в Киев, в первый день моего мандата.

Мы должны оставаться с Украиной столько, сколько потребуется, и делать все возможное, чтобы российское вторжение потерпело поражение и международное право взяло верх", – заявил Кошта.

По его словам, декабрьское заседание Европейского Совета является важной возможностью послать единый и недвусмысленный сигнал поддержки Украине, всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.

"Я пригласил президента Зеленского приехать в Брюссель по случаю заседания Европейского Совета, чтобы поделиться с нами последними событиями на местах и своими взглядами на то, как Европа может лучше всего поддержать Украину", – сказал глава Евросовета.

Кроме того, по словам Кошты, саммит сосредоточится на обсуждении места Евросоюза в мире.

"Я считаю, что нам нужна всесторонняя и стратегическая дискуссия, без письменных выводов, о путях продвижения вперед относительно нашего глобального участия и приоритетов в многополярном ландшафте, обозначенном геополитической напряженностью", – заявил он.

Кошта также сообщил, что накануне саммита, 18 декабря, состоится саммит ЕС-Западные Балканы.

Как сообщалось, новый президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что Украина может положительно повлиять на преодоление уязвимостей в конкурентоспособности Евросоюза.

Кроме того, Антониу Кошта считает, что только Украина может определить, что такое "справедливый мир" в российско-украинской войне.