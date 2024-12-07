МИД заявил о солидарности с Румынией после отмены выборов из-за вмешательства РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с Румынией на фоне беспрецедентной гибридной атаки России против румынской демократии, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД заявили, что дерзкое вмешательство России во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на свободное волеизъявление.

"Это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира, которая уже проявлялась в последнее время в активных российских усилиях по расшатыванию ситуации в Грузии, Молдове и ряде других стран", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что вмешательство России во внутренние дела Румынии подтверждает предыдущие заявления МИД Украины о том, что агрессивные планы Кремля выходят далеко за пределы Украины и распространяются в частности на страны ЕС и НАТО.

"Ответ на такие российские угрозы должен быть общим и решительным, в частности максимальная поддержка Украины в противодействии российской агрессии ради сохранения стабильности в Европе и мире" , – отметили в МИД.

Напомним, сначала Конституционный суд Румынии признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря КС после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом и ознакомился с информацией от спецслужб.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.