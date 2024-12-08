США объявили о новом пакете помощи Украине на 988 млн долларов
Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине по безопасности на сумму 988 миллионов долларов США. Со ссылкой на сайт Пентагона, сообщает Украинская правда.
"Сегодня Министерство обороны США объявило о новом значительном пакете помощи по безопасности, призванном обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией. Этот пакет помощи в сфере безопасности предусматривает выделение дополнительных 988 миллионов долларов США в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), которая обеспечит Украину боеприпасами для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов. Этот пакет также включает поддержку программ технического обслуживания и ремонта, которые помогут Украине восстановить свои вооруженные силы, развивать и поддерживать боевую мощь", - говорится в заявлении.
Пакет включает, в частности:
- Боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- беспилотные авиационные системы;
- оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.
В сообщении говорится, что это уже двадцать второй пакет USAI от администрации Байдена.