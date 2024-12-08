Армия РФ не остановит наступление на Покровск, несмотря на рекордные потери - ISW
Аналитики Института изучения войны предполагают, что Кремль, вероятно, продолжит свои попытки захватить город Покровск Донецкой области, несмотря на значительные человеческие и материальные потери. Со ссылкой на данные аналитиков ISW, сообщает Украинская правда.
Аналитики отмечают, что Кремль, скорее всего, не откажется от своих амбиций по захвату Покровска, что является частью желания захватить контроль над Донецкой областью. Несмотря на рекордные потери, российские войска могут продолжать активные боевые действия в этом направлении даже после зимы 2024-2025 годов, говорится в отчете.
Министерство обороны Великобритании сообщило, что в ноябре 2024 года Россия понесла рекордные потери – в среднем 1523 выбывших ежедневно, что в сумме превышает 45 000 человек за месяц.
Аналитики утверждают, что интенсивные наступательные операции, в частности на западе Донецкой области, создают значительное давление на военную и экономическую системы России. В таких условиях Кремль может быть вынужден прибегнуть к частичной принудительной мобилизации, что только углубит социальные и экономические проблемы страны.
"Продолжение таких масштабных наступательных операций в сочетании с рекордными потерями заставляют российское командование выбирать между стремлением достичь тактических целей и неизбежным ростом социального напряжения внутри страны", - сообщили аналитики.
Ключевые выводы:
- Российские войска возобновили наступательные операции, непосредственно направленные на захват Покровска, осуществив маневр с юга после успешного расширения своих позиций на юг и юго-восток от города.
- Российское военное командование, вероятно, считает, что выделило достаточное количество живой силы и техники для захвата Курахово, захвата или окружения Великой Новоселки и выравнивания линии фронта в западной части Донецкой области в течение ближайших недель.
- Российские войска, вероятно, будут пытаться обойти Покровск с запада и заставить украинские войска выйти из Покровска и Мирнограда, чтобы минимизировать потребность России в лобовых атаках на восточных и южных подступах к городам.
- Российское военное командование, вероятно, будет продолжать обменивать технику и живую силу на тактические территориальные достижения во время наступательных операций по захвату Покровска до 2025 года.
- Украинские войска продолжают использовать удары беспилотников, чтобы противодействовать российскому присутствию в северо-западной части Черного моря, в частности вблизи газодобывающих платформ.
- Сообщается, что украинские войска получат расширенный доступ к Starshield - более защищенной спутниковой сети для терминалов Starlink, что может предоставить Украине преимущество над Россией в гонке технологий.
- Российский федеральный цензор Роскомнадзор, похоже, тестирует российский суверенный Интернет в регионах населенных этническими меньшинствами.
- Роскомнадзор заявил о намерении заставить россиян перенести свои веб-сайты от западных хостинг-провайдеров к российским, которые, по его мнению, лучше будут придерживаться российского законодательства о цензуре.
- Украинские войска недавно продвинулись в Курской области и в районе Великой Новоселки, тогда как российские войска продвинулись в возле Купянска, Торецка и Покровска.
- Российские власти продолжают заставлять мигрантов подписывать контракты на военную службу с Министерством обороны в рамках продолжающейся скрытой мобилизации.