Сирийские повстанцы заявили, что вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Асада

В воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы заявили, что захватили столицу страны Дамаск и объявили о падении правительства диктатора Башара Асада.﻿ Со ссылкой на Al Jazeera, сообщает Новое время.

«Тиран Башар аль-Асад сбежал. Мы объявляем Дамаск свободным от тирана Башара Асада» , — говорится в заявлении повстанцев.

Сирийская вооруженная оппозиция также объявила, что завершение правления Асада открывает новую страницу в истории страны.

«После 50 лет угнетения под властью баасистов и 13 лет преступности, тирании и перемещения, после длительной борьбы, противостояния разного рода оккупационным силам, мы объявляем сегодня, 8 декабря 2024 года, конец этой темной эпохи и начало новой эры для Сирии» , — отмечается в заявлении повстанцев.

Наступление сирийских повстанцев — что известно

Новые столкновения между силами режима сирийского диктатора Башара Асада и оппозиционными вооруженными группами начались 27 ноября в сельской местности провинции Алеппо на севере Сирии.

28 ноября сообщалось, что в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление и двигались в направлении города Алеппо, им удалось захватить 34 населенных пункта.

29 ноября группа Хаят Тахрир аш-Шам зашла в город Алеппо.

Кроме того, 30 ноября сирийские военные заявили, что десятки их солдат погибли во время атаки повстанцев, что заставило армию передислоцироваться. Заявление сирийских военных стало первым публичным признанием, что повстанцы вошли в Алеппо.

В тот же день Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, заявила, что Хаят Тахрир аш-Шам и союзные группировки взяли под контроль большинство городов, правительственных центров и тюрем региона.

Также 30 ноября страна-агрессор Россия впервые с 2016 года нанесла авиаудары по Алеппо.

СМИ сообщали, что 1 декабря оппозиционные группы в Сирии полностью захватили город Алеппо.

2 декабря в ГУР Минобороны Украины сообщили, что российский военный контингент в Сирии бежит из нескольких крупных городов, оставляя военные базы со значительными арсеналами вооружений и техники.

6 декабря агентство Reuters сообщило, что повстанческие силы Сирии приблизились к крупному городу Хомс в центре Сирии, что открывает путь к столице Дамаска.

В тот же день курдские Сирийские демократические силы захватили город Дейр-эз-Зор, который контролировали войска Асада.

7 декабря сирийские повстанцы заявили, что взяли под контроль южный город Даръа, четвертый крупный населенный пункт, который войска Асада потеряли за неделю. В тот же день повстанцы заявили, что взяли под контроль город Хомс — третий по величине город Сирии.