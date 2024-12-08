Израильские танки пересекли границу с Сирией - СМИ

Танки Израильской армии обороны (ЦАХАЛ) сегодня, 8 декабря, якобы пересекли буферную зону и вошли в Сирию. Это произошло на фоне крушения режима сирийского диктатора Башара аль-Асада после взятия повстанцами Дамаска.﻿ Со ссылкой на The Times of Israel, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Израильское издание рассказало, что согласно утверждениям сирийских отчетов этой ночью, израильские танки пересекли границу с Сирией с Голанских высот.

По не подтвержденным данным, израильские войска якобы вошли в буферную зону в районе Кунейтра (город на юго-западе Сирии), и открыли огонь.

При этом в Армии обороны Израиля данную информацию пока не комментируют.

Перед этим ночью 8 декабря The Times of Israel сообщало, что войска ЦАХАЛ в составе 210-й региональной дивизии "Башан" проводят инженерные работы на заграждениях на израильско-сирийской границе на Голанских высотах.

По данным СМИ, Армия обороны Израиля намерена объявить об усилении ограничений для нескольких городов вблизи границы с Сирией после очевидного падения режима Асада из-за кампании повстанцев, часть групп которых считается исламистскими.

В "Армейском радио" рассказали, что ограничения означают, что занятия в школах будут отменены в четырех друзских селах вблизи границы.

Израильские СМИ отметили, что земли, прилегающие к границе с Сирией, будут объявлены закрытой военной зоной, то есть гражданские лица не будут иметь доступ к ним.

Также указывалось, что вокруг Голанских высот устанавливаются блокпосты, и в этом районе движение транспорта ограничивается при необходимости.

Напомним, ранее вечером 7 декабря в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные готовятся дать отпор вероятным угрозам со стороны сирийских повстанцев. Указывалось, что в Армии обороны Израиля разрабатываются варианты реагирования на события, которые могут подорвать суверенитет страны.

Уже к утру, 8 декабря, стало известно, что сирийские повстанцы вошли в столицу страны Дамаск. По данным западных СМИ, президент Башар Асад покинул Дамаск на самолете, вылетев в неизвестном направлении. Военное командование правительственных сил отдало приказ армейцам сложить оружие.

Добавим, премьер Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил о готовности к процессу передачи власти оппозиции.