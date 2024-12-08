Воздушные силы: ПВО уничтожила 28 вражеских БПЛА, 46 - локационно потеряно

В ночь на 8 декабря РФ атаковала Украину 74 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

"По состоянию на 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 28 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях" , - сообщили военные.

46 беспилотников локационно потеряно.

Из-за падения сбитого шахеда в Каменском на Днепропетровщине, повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.