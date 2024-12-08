Генштаб: Враг за сутки совершил более 3,5 тыс обстрелов и 182 штурма

За прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения﻿. Такие оперативные данные обнародовал Генштаб ВСУ, сообщает Деловая столица.

Накануне, 7 декабря, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, кроме того задействовал для поражения 1 579 дронов-камикадзе. Также совершил 3 542 артиллерийских обстрела, из них 111 — из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Орешанка, Казачья Лопань, Ковшаровка, Западное, Большая Шапковка, Серебрянка, Белогоровка, Константиновка, Мирноград, Новотроицкое, Шевченко, Андреевка, Улакли, Алексеевка, Богатый, Константино, Веселое, Днепроэнергия.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, три пункта управления и еще один важный объект российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Роща.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

За прошедшие сутки на Торецком направлении произошло семь боевых столкновений неподалеку от населенных пунктов Торецкая, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкиного, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого.

Силы обороны отразили 42 атаки на позиции наших войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Солнцевки, Зари, Курахового, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного.

На Времивском направлении в противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма противника.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не предпринимал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений, вражеская артиллерия нанесла 446 обстрелов по населенным пунктам и позициям наших войск.