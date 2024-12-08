В столице Грузии в эпицентре массовых протестов устанавливают новогоднюю елку

Мэрия Тбилиси под утро 8 декабря начала устанавливать новогоднюю елку возле парламента Грузии на проспекте Руставели - месте, где ежедневно с конца ноября собираются митингующие за движение страны в ЕС. Со ссылкой на News Georgia, сообщает Европейская правда.

В компании "ТбилСервис групп", которая начала установку елки, заявили, что "в каждой цивилизованной стране устанавливают и стоит новогодняя елка".

"Вам должны нравиться чистый город и сбор конструкций (для установки) новогодней елки. Думаю, в этом нет ничего плохого" , - заявил представитель компании, которого цитирует SOVA.

Стоит отметить, что мэром Тбилиси является Каха Каладзе - влиятельный политик партии власти "Грузинская мечта".

В воскресенье сбор акции протеста запланирован на 15:00, на площади Республики, на западном конце проспекта Руставели.

On Rustaveli Avenue, in front of the Parliament—where large-scale anti-Russian protests are held daily and the government brutally assaults citizens—Tbilisi Mayor Kakha Kaladze is setting up a Christmas tree. pic.twitter.com/SqV6oVPzsT РЕКЛАМА: — PUBLIKA (@Publika_ge) December 8, 2024

Напомним, что во время Революции достоинства в Украине власть тоже начала устанавливать новогоднюю елку на Майдане Независимости, где собирались протестующие. Но установку пришлось остановить из-за событий Евромайдана.

Недостроенный каркас елки простоял до августа 2014 года и стал символом протестов. Елку назвали "елкой" из-за оговорки тогдашнего президента Виктора Януковича.

Прошлая ночь протестов в Тбилиси прошла без разгонов. Их сменили нападения "титушек" на участников акций. Несколько десятков мужчин в черной одежде и масках избивали людей в окрестностях проспекта Руставели.

Оппоненты власти заявили, что за мобилизацией "титушек" стоит правящая партия, и что на "расправы" отправили сотрудников спецназа в гражданской одежде. В "Грузинской мечте" категорически отрицают эти обвинения.

В Грузии с 28 ноября продолжаются акции протеста, спровоцированные решением властей поставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.