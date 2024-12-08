Зеленский стремится остановить войну в Украине - Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно «немедленно прекратить огонь» и призвал Киев и Москву начать переговоры. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Со ссылкой на Barron’s, сообщает Новое время.

«Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, это может превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже» , — говорится в заметке.

Также Трамп добавил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится «остановить безумие».

«Президент Владимир Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они уже потеряли 400 000 солдат, а также многих мирных жителей» , — написал избранный президент США.

7 декабря Зеленский принял участие в трехсторонней встрече в Париже с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, встреча длилась около 35 минут. Он сообщил, что Зеленский, Макрон и Трамп встречались с глазу на глаз, в комнате больше никого не было.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп прибыли в столицу Франции на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.