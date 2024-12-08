Противодействие агрессии РФ и поддержка Украины являются приоритетом для США - Остин

США утверждают, что сплочение международной коалиции для поддержки Украины является ключевой задачей, а противодействие российской агрессии – приоритетом для Америки. Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остин, сообщает УНН.

Глава Пентагона во время выступления на Форуме национальной обороны имени Рейгана отметил значение международной поддержки Украины. Он подчеркнул важность объединения свободного мира для защиты украинского суверенитета и противодействия имперской агрессии России.

Остин отметил отстаивание американских ценностей и укрепление международной коалиции для поддержки Украины в ее борьбе за свободу. Он подтвердил, что Украина остается приоритетом для США, а сотрудничество союзников и партнеров является ключевым элементом этой поддержки.