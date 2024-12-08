Асад после побега из Дамаска планировал лететь в Москву из сирийской базы РФ - СМИ

Сирийский диктатор Башар Асад покинул столицу Сирии в Дамаск около полуночи и отправился на российскую военную базу в Сирии, сообщает Новое время.

Об этом в четверг, 8 декабря, на своей странице в соцсети Х сообщил израильский журналист Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника, имя которого не называется.

По словам собеседника журналиста, Асад покинул Дамаск около полуночи и вылетел на российскую базу в Сирии с намерением продолжить оттуда путь в Москву.

«Мы еще не имеем четкой информации о том, покинули ли он Сирию», — написал Равид.

Журналист также обнародовал информацию, которую получил от еще одного своего собеседника, представителя США, относительно того, где может находиться Башар Асад:

«Официальный представитель США сказал мне: мы отследили, как Асад покидал Дамаск прошлой ночью, и мы предположили, что он планировал лететь в Москву».

Бегство Башара Асада из Дамаска.

6 декабря WSJ сообщало, что по состоянию на 6 декабря Асад оставался в стране, но его супруга с тремя детьми уехали в Россию. Также собеседники издания сообщали, что в Объединенные Арабские Эмираты отправились два зятя Асада.

В воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы объявили Дамаск свободным, заявил, что Асад бежал из столицы.

Впоследствии стало известно, что повстанцы зашли во дворец Асада в Дамаске, тем временем национальное телевидение сообщило о падении диктаторского режима.

Повстанцы активно ведут поиски Башара Асада – они допрашивают сирийских военных и сотрудников разведки, которые могут знать о передвижении диктатора.