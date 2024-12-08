Израиль подтвердил ввод своих войск в буферную зону на границе с Сирией

Израиль ввел свои войска в буферную зону и в несколько других мест на границе с Сирией. Это произошло после того, как сирийские повстанцы вошли в Дамаск. Со ссылкой на заявление армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Израильская армия объяснила такие действия "обеспечением безопасности израильтян и общин на Голанских высотах".

"Отмечаем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии. Однако будет продолжать действовать столько, сколько необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население" , - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня, 8 декабря, СМИ сообщали, что израильские танки пересекли границу с Сирией после того, как режим Башара Асада официально упал, а повстанцы зашли в Дамаск.

Падение режима Асада

Около полутора недель назад в Сирии вспыхнула с новой волной гражданская война. Сирийские повстанцы захватили ряд важных городов. Армия режима Башара Асада не показала большого сопротивления.

Главный союзник Асада Россия тоже не предоставила ожидаемой поддержки, несмотря на заявления СМИ.

В воскресенье, 8 декабря, стало официально известно, что группы сирийских повстанцев вошли в Дамаск. Это стало крахом режима Башара Асада.

По сообщениям западных СМИ, Асад вылетел из Дамаска на российском самолете. Предполагается, что он мог погибнуть в авиакатастрофе.