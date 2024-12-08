Лидер сирийской оппозиции официально объявил о "падении" режима Асада

Глава Национальной коалиции сирийской революции и оппозиционных сил Хади аль-Бахра объявил в воскресенье о падении режима Башара Асада. Об этом пишет Al Arabia, сообщает Левый берег.

"Я объявляю вам о падении режима Башара Асада. Темная страница в истории Сирии закончилась" , - заявил Аль-Бахра.

Он добавил, что ситуация безопасна, и "нет места для мести или возмездия", а сирийская армия будет реорганизована.

Лидер Сирийской национальной коалиции отметил, что "правительственные учреждения возобновят работу в течение двух дней", а "передача власти состоится в сотрудничестве с ООН".

Руководитель Управления военных операций Абу Мухаммед аль-Джолан приказал своим войскам не приближаться к официальным учреждениям в Дамаске. Аль-Джолани подчеркнул, что эти учреждения будут оставаться под властью премьер-министра, пока они не будут "официально" переданы, сообщает AFP.

Премьер-министр Сирии Гази аль-Джалали заявил, что правительство готово сотрудничать с "любым руководством".