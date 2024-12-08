Axios пишет, что Трамп поначалу не хотел встречаться с Зеленским в Париже

Первая встреча избранного президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского после президентских выборов в Америке прошла после дипломатических усилий французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает Новое время.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.

По данным издания, «в последние дни Макрон работал над тем, чтобы убедить Трампа, который находится с визитом в Париже для участия в открытии собора Парижской Богоматери, провести совместную встречу с Зеленским».

Как утверждает один из источников, сначала Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился.

По словам другого собеседника журналистов, знакомого с ходом встречи, она длилась 45 минут и была «хорошей и плодотворной».

«Окончательное решение о проведении трехсторонней встречи было принято незадолго до этого» , — пишет Axios.



