У Байдена заявили, что переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованы

Американские танки Abrams, переданные Украине после полномасштабного вторжения России, были недоукомплектованы, сообщает Новое время.

Об этом заявил советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на оборонном форуме в Калифорнии.

Салливан также подчеркнул, что танки Abrams оказались не самой полезной техникой для ВСУ в боевых действиях. Эта оценка, отметил советник президента США, сходится с оценкой американских военных.

«Эти танки недоукомплектованы, так как это не очень полезное для них оружие для ведения боя» , — заявил Салливан.

Говоря о передаче Украине ракет ATACMS и разрешении наносить удары вглубь России, Салливан выразил уверенность, что «это не панацея для этой войны» и является лишь еще одной возможностью для украинских сил.

США одобрили отправку в Украину танков Abrams в январе 2023 года.

В сентябре 2024 года сообщалось, что украинцам пришлось усовершенствовать переданные США танки M1 Abrams, поскольку те оказались уязвимыми для атак российских беспилотников и другой взрывчатки.

По их словам, модернизация оказалась исключительно эффективной в плане защиты не только танков Abrams, но и американских БМП модели Bradley.

В октябре стало известно, что Австралия передаст Украине 49 устаревших танков M1A1 Abrams в рамках нового пакета военной помощи на сумму 245 млн долларов.