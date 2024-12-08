Зеленский подтвердил цифры потерь Украины на войне, озвученные Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал какой ценой дается украинцам борьба с Россией.﻿, сообщает Деловая столица.

Президент поделился деталями разговоров на международных встречах во время визита во Францию.

"Вчера был у Президента Макрона в Елисейском дворце. Была хорошая встреча с Президентом Трампом. Мы обсудили важные вещи на поле боя в Украине и в глобальной ситуации — от нашего фронта до Северной Кореи" , — сообщает президент.

По словам Зеленского, когда украинцы говорят о действенном мире с Россией, то речь идет прежде всего о действенных гарантиях мира. Украинцы больше всех хотят мира. Россия принесла войну нашей земле. И именно Россия больше всех хочет сорвать мир.

Обновленные данные о российских потерях, о которых пишет Зеленский, превышают 750 тысяч человек. Это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых.

"Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50% раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные" , — говорит Зеленский.

По информации гаранта, с сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас. Так они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого.

Кроме того, не забываем о наших людях в российском плену – это тысячи людей, военных и гражданских, и часть из них в плену еще с 2014-го, когда началась оккупация. За время от 24 февраля 2022 года нам уже удалось вернуть из России 3935 наших людей: 3767 воинов и 168 гражданских. установить правду обо всех без вести пропавших наших людей", — отмечает президент.

Как говорит Зеленский, не забывает Украину и о депортированных Россией с украинской земли детях: россияне сами говорят, что таких украденных детей сотни тысяч, и Россия распыляет их по своей территории. Возвращать их – самое сложное. На оккупированной территории Украины остаются, по меньшей мере, несколько миллионов человек.