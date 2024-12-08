Глобальное потепление ставит под угрозу мировую продовольственную безопасность

Ученые предупреждают о серьезных последствиях глобального потепления для производства продуктов питания, сообщает Новое время.

В статье, опубликованной в журнале Trends in Plant Science, исследователи отмечают, что если не принять срочных мер, нас ожидает масштабный продовольственный кризис.

Изменение климата ставит под угрозу урожайность сельскохозяйственных культур. Экстремальные погодные явления, такие как засухи и наводнения, становятся все более частыми и интенсивными, что негативно сказывается на растениях. Кроме того, повышается риск появления вредителей и болезней, которые могут уничтожить целые поля.

Проблема усугубляется тем, что сельское хозяйство само является одним из основных источников выбросов парниковых газов. Получается порочный круг: изменение климата негативно влияет на сельское хозяйство, а сельское хозяйство, в свою очередь, ускоряет изменение климата.

Чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис, ученые предлагают ряд мер. Необходимо объединить усилия ученых со всего мира для разработки новых сортов растений, устойчивых к изменению климата. Также важно проводить исследования в реальных полевых условиях, чтобы лучше понять, как растения реагируют на стрессовые ситуации. Кроме того, необходимо тесное сотрудничество между учеными и фермерами, чтобы разработанные технологии были востребованы и эффективны.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что на исследования в области устойчивого сельского хозяйства выделяется недостаточно средств. Большая часть финансирования направляется на крупные сельскохозяйственные предприятия в развитых странах, в то время как мелкие фермеры в развивающихся странах, которые особенно уязвимы к изменению климата, остаются без поддержки.

Авторы исследования подчеркивают, что для решения этой глобальной проблемы необходимо объединить усилия ученых, политиков, фермеров и общественности. Только совместными действиями можно создать сельскохозяйственные системы, способные адаптироваться к новым климатическим условиям и обеспечить продовольственную безопасность для всего населения планеты.