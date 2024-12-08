Пророссийский кандидат в президенты Румынии пришел на участок, несмотря на отмену второго тура выборов
Пророссийский и ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску пришел к избирательному участку 8 декабря — несмотря на то, что Конституционный суд страны отменил второй тур выборов. Со ссылкой на издание Digi 24, сообщает Новое время.
Возле школы в коммуне Могошая, где Джорджеску должен был отдать свой голос, его встретила толпа сторонников и журналистов.
Ультраправый политик заявил, что решение Конституционного суда Румынии об отмене второго тура выборов президента является «фатальным для демократии».
«Мы продолжим демократическим путем. Я очень четко прошу о мире, обо всем, что нам нужно, чтобы восстановить нашу демократию, потому что демократия была отменена судом. (…) Как вы знаете, сегодня должен был состояться второй тур президентских выборов. Это голосование было отменено, но, в принципе, отмена демократии не отменяет самой нашей свободы», — сказал Джорджеску.