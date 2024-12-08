Пророссийский кандидат в президенты Румынии пришел на участок, несмотря на отмену второго тура выборов

Пророссийский и ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску пришел к избирательному участку 8 декабря — несмотря на то, что Конституционный суд страны отменил второй тур выборов. Со ссылкой на издание Digi 24, сообщает Новое время.

Возле школы в коммуне Могошая, где Джорджеску должен был отдать свой голос, его встретила толпа сторонников и журналистов.

Ультраправый политик заявил, что решение Конституционного суда Румынии об отмене второго тура выборов президента является «фатальным для демократии».