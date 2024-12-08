Close button

В МИД РФ заявляют, что Асад после переговоров с повстанцами покинул Сирию

В МИД РФ заявляют, что Асад после переговоров с повстанцами покинул Сирию
Фото: Kremlin.ru

Россия уверяет, якобы в результате состоявшихся переговоров с повстанцами Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.﻿﻿ Со ссылкой на МИД РФ, сообщает Украинская правда.

Россияне уверяют, что в переговорах не участвовали, но "находятся в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции".

Также военные базы РФ на территории Сирии находятся "в режиме повышенной боевой готовности", но на данный момент "серьёзной угрозы" их безопасности нет.

Новости

Популярные темы форума

analytics