В МИД РФ заявляют, что Асад после переговоров с повстанцами покинул Сирию

Россия уверяет, якобы в результате состоявшихся переговоров с повстанцами Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.﻿﻿ Со ссылкой на МИД РФ, сообщает Украинская правда.

Россияне уверяют, что в переговорах не участвовали, но "находятся в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции".

Также военные базы РФ на территории Сирии находятся "в режиме повышенной боевой готовности", но на данный момент "серьёзной угрозы" их безопасности нет.