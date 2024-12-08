Советнику Трампа не понравилось, что Зеленский не надел костюм на встречу в Париже

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского в Париже 7 декабря вызвал возмущение у советника избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Новое время.

Советник Трампа Роджер Стоун заявил в комментарии изданию New York Post, что наряд Зеленского имеет вид неуважения к американскому народу.

«Он не может позволить себе костюм? Он надел костюм и галстук на мероприятие Всемирного экономического форума, но не может надеть их, чтобы выступить на совместном заседании Конгресса или встретиться с избранным президентом Соединенных Штатов?» — цитирует NYP Роджера Стоуна.

Напомним, встреча избранного президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона состоялась в субботу, 7 ноября, в Париже.

Сообщалось, что разговор длился около 35 минут.

Зеленский назвал его продуктивным.

«Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо» , — сообщил украинский лидер.

По данным издания Axios, Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже, его убедил Макрон.

В воскресенье, 8 декабря, Трамп заявил, что в Украине нужно немедленно прекратить огонь и призвал Киев и Москву начать переговоры.

«Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и, если это будет продолжаться, это может превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже» , — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В тот же день, 8 декабря, Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом Трампом «была хорошей».