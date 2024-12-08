В ВСУ сообщили о зачистке от врага одного из кварталов Часового Яра

Вооруженным Силам Украины удалось зачистить один из кварталов от российской пехотной группы в городе Часов Яр Донецкой области, в окрестностях которого продолжаются тяжелые бои. Со ссылкой на комментарий спикера пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрея Полухина, сообщает Суспільне.

По его словам, сейчас в этом населенном пункте непростая ситуация.

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"Противник пытается штурмовать позиции наших защитников в районе города Часов Яр, пытается их и обходить, и использует малые пехотные группы в качестве ДРГ, пытающихся завязать бой в тылу, за спинами наших защитников" , - подчеркнул он.

Россияне активно сбрасывают на город управляемые авиационные бомбы и обстреливают его из разных артиллерийских систем. Армия РФ на этом направлении использует гусеничную технику для транспортировки своей пехоты.

Спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что враг накопил большое количество личного состава возле Часового Яра. В районе этого города оккупанты прячутся в подвалах и норах и проводят "мясную" разведку — бросают подразделения для того, чтобы найти слабое место в обороне украинских военных.