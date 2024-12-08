В ЦПД оценили, повлияет ли падение режима Асада в Сирии на войну в Украине

Свержение режима Башара Асада в Сирии не повлияет на войну в Украине. Но Кремль потерял одну из своих зон влияния.﻿ Со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Россия потеряла ключевую зону влияния на Ближнем Востоке, включая логистические базы" , - отметил Коваленко.

По его мнению, причиной фиаско России в Сирии стало уничтожение ЧВК "Вагнера" и ее бывшего главаря Евгения Пригожина.

"Именно Пригожин годами выстраивал систему влияния России на Ближнем Востоке и в Африке. Сирия была ключом к Африке благодаря базам РФ и выходу флота в Средиземное море" , - считает руководитель ЦПД.

По его мнению, роль России в Африке будет ослабевать. Коваленко добавил, что РФ пытается обвинить Иран в потере Сирии.

Руководитель ЦПД считает, что крах режима Асада в Сирии вряд ли повлияет на войну в Украине.