В Кремле ответили на призыв Трампа прекратить огонь

Россия открыта для переговоров о завершении войны в Украине, однако условия для прекращения огня были изложены Владимиром Путиным в июне, заявил в воскресенье спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Зеркало недели.

Так он прокомментировал заявление избранного следующим президентом США Дональда Трампа, призвавшего российского лидера к остановке войны прекращению огня.

«Условия мирных переговоров были озвучены Путиным раньше, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет позиции» , - сказал спикер Путина.

При этом он добавил, что для начала президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отменить запрет на переговоры с РФ (на самом деле решение СНБО Украины, введенное в действие указом Зеленского в октябре 2022 года, предусматривает «невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным») и «поручить вернуться к диалогу на основе Стамбула».

Также Песков заявил, что слова Дональда Трампа о потере Россией в Украине 600 тысяч ранеными и убитыми, а также о соотношении потерь РФ и Украины "не соответствуют действительности".

«Украинские потери кратно превышают российские, это ведет к истощению ВСУ и снижению возраста мобилизации до 18 лет. Ситуация для украинской армии складывается катастрофической» , - заявил Песков.

Ультиматум Владимира Путина о мирных переговорах с Украиной был озвучен в июне 2024 года. В соответствии с ним Украина должна отдать РФ пять регионов – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области и АР Крым, подписать обязательство не вступать в НАТО, а также нейтральный, безъядерный статус Украины.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу 7 декабря Дональд Трамп заявил, что России и Украине необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. По его словам, он "хорошо знает" российского диктатора Владимира Путина и "пришло его время действовать".

В свою очередь Зеленский в воскресенье опубликовал заявление, в котором говорится, что в первую очередь должна идти речь о действенных гарантиях мира, поскольку войну невозможно закончить бумажкой и несколькими подписями.