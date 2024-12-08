Оккупанты убили дроном гражданского в Антоновке возле Херсона

В результате очередной атаки вражеского дрона в Антоновке в пригороде Херсона погиб 73-летний мужчина. Об этом информирует прокуратура Херсонской области.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военного преступления, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 декабря 2024 года российские военные совершили очередную атаку на Антоновку с помощью беспилотника. В результате сброса взрывного устройства по одной из улиц погиб 73-летний мужчина.