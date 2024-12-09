Умеров и Остин обсудили подготовку к следующему заседанию "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора в воскресенье обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.﻿﻿ Об этом говорится на сайте Пентагона, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Умеров и Остин обсудили "последние события на поле боя и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США".

"Министр Остин проинформировал министра Умерова о помощи США в сфере безопасности, направленной на обеспечение возможностей, необходимых Украине для борьбы с российской агрессией. Они также обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и дальнейшую мощную поддержку Украины со стороны международных партнеров. Оба лидера пообещали оставаться в тесном контакте" , – говорится в сообщении.

Напомним, летом и в начале осени в НАТО выражали скепсис относительно продолжения работы в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Впрочем, в ноябре министр обороны Украины заявил, что надеется на сохранение "Рамштайна" при Трампе.

Известно, что Германия продвигает встречу в формате "Рамштайн" в декабре, предположительно на уровне лидеров.

В начале декабря несколько информированных источников в штаб-квартире НАТО заверили, что представители Североатлантического альянса не видят значительного шанса того, что смена администрации США приведет к сворачиванию формата "Рамштайн", который координирует предоставление военной помощи Украине.