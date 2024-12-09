Падение правительства Асада в Сирии повышает шансы на перемирие в Газе – СМИ

События в Сирии ослабили Иран. Это в свою очередь повышает шансы на сделку по прекращению огня и освобождению заложников в Газе.﻿ Об этом сообщает The Times of Israel, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Как пишет издание, высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена на брифинге для журналистов предположил, что свержение сирийского диктатора Башара Асада повстанцами в Сирии повышает шансы на достижения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

Он заявил, что события в Сирии "кардинально изменили баланс сил" в регионе, имея ввиду ослабление Ирана и его приспешников. В связи с этим США активизируют усилия по заключению сделки по Газе.

The Times of Israel пишет, что США несколько раз за последний год предполагали, что различные события в регионе, включая убийство Израилем лидера ХАМАС Яхьи Синвара и прекращение огня в Ливане - открывают окна для заключения сделки о заложниках. Однако переговоры пока не принесли плодов.

В частности, ХАМАС отказался отступить от своих требований окончательного прекращения войны и вывода израильских войск из Газы в обмен на освобождение оставшихся 100 заложников, а Израиль настаивает на том, что согласится только на временное прекращение огня вместе с тем, которое позволит ему на начальном этапе сохранить присутствие войск в Газе.

Несмотря на это, свержение Асада, по словам чиновника США, создало новый баланс сил в Сирии, который "гораздо больше соответствует американским интересам". Он предполагает, что "фундаментальное изменение" повлияет на расчеты Ирана, вновь предупредив, что Соединенные Штаты не позволят Ирану получить ядерное оружие.

Также чиновников сообщил, что администрация Байдена провела плодотворные переговоры с переходной командой Трампа по этому вопросу, и обе стороны пришли к единому мнению.