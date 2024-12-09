Израильская армия впервые за 50 лет вошла на территорию Сирии – NYT

Израильские сухопутные войска впервые со времен Октябрьской войны 1973 года пересекли демилитаризованную зону и вошли на территорию Сирии.﻿﻿ Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, сообщает Украинская правда.

По словам источников издания, войска Израиля заняли стратегически важные позиции на горе Гермон и других участках сирийской территории, что необходимо для обеспечения безопасности границ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в воскресенье, что он приказал войскам "захватить буферную зону" между Израилем и Сирией.

"Мы отдали израильской армии приказ захватить эти позиции, чтобы гарантировать, что ни одна вражеская сила не закрепится непосредственно у границы Израиля" , – заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отметив, что меры носят временный характер.

На выходных израильская авиация также нанесла удары по сирийским военным объектам. По словам официальных лиц, эти активы могли бы попасть в руки экстремистов.

"Цели включали небольшие запасы химического оружия, в первую очередь иприта и газа VX, которые, по словам чиновников, остались в Сирии, несмотря на предыдущие договоренности о разоружении. Израильские военные также атаковали оснащенные радарами батареи и транспортные средства зенитно-ракетных комплексов российского производства, а также запасы ракет "Скад" , – пишет издание.

Арабоязычный представитель армии Израиля Авичай Адри, в воскресенье объявил о комендантском часе в пяти сирийских деревнях в буферной зоне, приказав жителям оставаться дома "до дальнейшего распоряжения".

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что израильские танки и бронетехника были размещены в Кунейтре, регионе на Голанских высотах, граничащем с Израилем, Ливаном и Иорданией.

Отметим, Израиль захватил Голанские высоты во время войны на Ближнем Востоке 1967 года и аннексировал значительную часть территории в 1981 году. Остальные контролирует Сирия. Большинство мира рассматривает эту территорию как оккупированную Израилем сирийскую территорию, хотя Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над этой территорией в 2019 году во время своего первого президентского срока.