DeepState: Россияне продвинулись вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области

В ночь на 9 декабря аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

"Враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино".

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