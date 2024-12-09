Трамп планирует отменить гражданство по праву рождения

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить гражданство по праву рождения, предусмотренное 14-й поправкой Конституции в первый день своего президентства, сообщает Украинская правда.

Об этом зпявил Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Трамп отметил, что для реализации идеи может потребоваться изменить Конституцию США, вероятно, через обращение к американскому народу. Он выразил недовольство нынешней системой гражданства по праву рождения, назвав ее "смешной".

Трамп отметил, что такая практика существует только в США, игнорируя примеры других стран, таких как Канада или Бразилия.

"Мы должны положить этому конец" , – заявил Трамп.

На вопрос, как именно он планирует изменить законодательство, ведь это право закреплено в 14-й поправке конституции, Трамп ответил, что "собирался сделать это через исполнительную власть".

Он рассказал, что во время своего предыдущего президентского срока не успел реализовать эту инициативу из-за пандемии COVID-19.

Трамп также затронул вопрос так называемых "Мечтателей" – иммигрантов, которые приехали в США в детском возрасте. Он выразил готовность сотрудничать с демократами для поиска компромисса относительно их статуса.

"Мы должны что-то сделать с "Мечтателями". Они стали успешными, имеют работу или даже свой бизнес. Нам придется что-то с ними делать".

Справочно: 14-я поправка, ратифицированная в 1868 году, гарантирует гражданство всем, кто родился на территории США. Для ее изменения необходимо согласие трех четвертей штатов.