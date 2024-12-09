Оккупанты второй раз за ночь запустили беспилотники по Украине – ВСУ (Обновлено)
После двухчасового перерыва в ночь на воскресенье российские войска снова начали запускать ударные беспилотники по территории Украины. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ, сообщает Украинская правда.
В 05:15 вражеские ударные БпЛА были зафиксированы в Черниговской и Сумской области.
В 05:23 военные сообщили о БПЛА на востоке Черниговщины, курсом на юг/юго-восток.
В 07:21 сообщили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Полтавской области с севера.
В 07:22 военные предупредили о БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - Сумщина/Полтавщина.
8:03 Харьковская, Запорожская области - угроза применения вражеских ударных БпЛА.
8:09
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс - северный;
- БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс - северо-восточный.
8:21 Вражеские ударные БпЛА на северо-востоке Запорожской области, курс - северный.
8:24 Харьков! БпЛА в вашем направлении с юго-запада.
8:39
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс - южный/юго-восточный;
- БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс - юго-восточный;
- БпЛА на юго-востоке Черкасской области, курс - северо-западный;
- БпЛА на севере Запорожской области, курс - северный;
- БпЛА в центре Днепропетровщины, курс - северный.
9:14 Кременчуг - движение ударных БпЛА в вашем направлении.
Напомним, в воскресенье вечером российские войска начали запускать по территории Украины ударные беспилотники. Около трех часов ночи Воздушные силы объявили об отбое угрозы БпЛА.