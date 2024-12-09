Оккупанты второй раз за ночь запустили беспилотники по Украине – ВСУ (Обновлено)

После двухчасового перерыва в ночь на воскресенье российские войска снова начали запускать ударные беспилотники по территории Украины.﻿﻿ Об этом информируют Воздушные силы ВСУ, сообщает Украинская правда.

В 05:15 вражеские ударные БпЛА были зафиксированы в Черниговской и Сумской области.

В 05:23 военные сообщили о БПЛА на востоке Черниговщины, курсом на юг/юго-восток.

В 07:21 сообщили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Полтавской области с севера.

В 07:22 военные предупредили о БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - Сумщина/Полтавщина.

8:03 Харьковская, Запорожская области - угроза применения вражеских ударных БпЛА.

8:09

БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс - северный;

БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс - северо-восточный.

8:21 Вражеские ударные БпЛА на северо-востоке Запорожской области, курс - северный.

8:24 Харьков! БпЛА в вашем направлении с юго-запада.

8:39

БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс - южный/юго-восточный;

БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс - юго-восточный;

БпЛА на юго-востоке Черкасской области, курс - северо-западный;

БпЛА на севере Запорожской области, курс - северный;

БпЛА в центре Днепропетровщины, курс - северный.

9:14 Кременчуг - движение ударных БпЛА в вашем направлении.

Напомним, в воскресенье вечером российские войска начали запускать по территории Украины ударные беспилотники. Около трех часов ночи Воздушные силы объявили об отбое угрозы БпЛА.