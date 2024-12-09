Курс валют НБУ на 9 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 9 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 8 декабря, упал на 15 коп до 41.4446 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 4 коп до 43.8567 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 1 коп до 52.9248 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 47.2465 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2751 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.444600
|EUR
|Евро
|43.856700
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.924800
|CHF
|Швейцарский франк
|47.246500
|PLN
|Польский злотый
|10.275100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.