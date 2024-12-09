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Курс валют НБУ на 9 декабря

Курс валют НБУ на 9 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 9 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 декабря, упал на 15 коп до 41.4446 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 4 коп до 43.8567 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 1 коп до 52.9248 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 47.2465 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2751 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.444600 --0.1529
EUR Евро 43.856700 +0.0421
GBP Фунт стерлингов 52.924800 --0.008
CHF Швейцарский франк 47.246500 +0.1505
PLN Польский злотый 10.275100 +0.0239

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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