Курс валют НБУ на 9 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 9 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 декабря, упал на 15 коп до 41.4446 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 4 коп до 43.8567 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 1 коп до 52.9248 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 47.2465 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2751 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.444 600 EUR Евро 43.856 700 GBP Фунт стерлингов 52.924 800 CHF Швейцарский франк 47.246 500 PLN Польский злотый 10.275 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.