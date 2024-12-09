Глава Пентагона: Россия потратила на войну более 200 млрд долларов с февраля 2022 года

Глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Национальном форуме по безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии заявил, что потери России за первый год полномасштабной войны в Украине стали беспрецедентными, превысив суммарные расходы во всех конфликтах после Второй мировой войны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Министерство обороны США.

По словам Остина, Россия потеряла не менее 700 тысяч военных убитыми и ранеными с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. А военные расходы Кремля уже превысили 200 миллиардов долларов. Остин назвал эти цифры "ошеломляющей ценой", которую Россия платит за свою агрессию.

Глава Пентагона подчеркнул важность противодействия Кремлю и поддержке Украины. Он отметил успехи международной контактной группы "Рамштайн", которая обеспечила Украину более 57 миллиардами долларов прямой помощи в сфере безопасности.

"Вместе мы помогли Украине выстоять перед полномасштабной атакой крупнейшего войска в Европе" , - подчеркнул Остин.

Также он отметил, что США и их союзники избежали ядерного противостояния с Россией, укрепили восточный фланг НАТО, а страны-члены Альянса увеличили ежегодные оборонные расходы на почти 80 миллиардов долларов.

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