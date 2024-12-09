В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 220 захватчиков, 3 артиллерийские системы и 18 ББМ врага, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 754 590 (+1 220) человек,
- танков – 9 519 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 19 589 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 21 061 (+3) ед,
- РСЗО – 1 253 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 023 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 093 (+22) ед,
- крылатых ракет – 2 859 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 989 (+24) ед,
- специальной техники – 3 636 (+1) ед.
Данные уточняются.