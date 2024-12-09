В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 220 захватчиков, 3 артиллерийские системы и 18 ББМ врага, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 754 590 (+1 220) человек,

танков – 9 519 (+0) ед,

боевых бронированных машин – 19 589 (+18) ед,

артиллерийских систем – 21 061 (+3) ед,

РСЗО – 1 253 (+0) ед,

средств ПВО – 1 023 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 093 (+22) ед,

крылатых ракет – 2 859 (+2) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 30 989 (+24) ед,

специальной техники – 3 636 (+1) ед.

Данные уточняются.