Партизаны обнаружили место дислокации российских военных в Крыму

Партизанское движение во время на полуострове Крым зафиксировало скрытое место дислокации российских военных. Россияне базируются в населенном пункте Марьино, Черноморского района, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Как выяснили партизаны, россияне разместили свою технику и личный состав на одной из баз отдыха. Там были обнаружены бронированные УРАЛы, квадроциклы и мотоциклы, используемые оккупантами.

Удалось уточнить, что расположено место базирования на одной из баз отдыха на улице Зеленой в населенном пункте Марьино.Координаты: 45.3449349486, 32.70919012.

"Оккупанты хорошо знают, что располагать войска на гражданских объектах является преступлением, но продолжают пренебрегать законами и обычаями войны, а также подвергают мирное население опасности" , - отметили в "АТЕШ".

Ситуация в Крыму

Уже более 10 лет российские войска захватили полуостров Крым. За это время оккупанты обустроили там большое количество военных объектов. Крым стал своего рода плацдармом для вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Однако Силы обороны Украины постоянно наносят удары по объектам в Крыму. В частности, не исключен третий удар по Керченскому мосту.

Кроме того, россияне постоянно укрепляют оборону Крыма, опасаясь наступления украинских войск. В частности, РФ ужесточает контроль над железной дорогой в Крыму.