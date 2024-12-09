ПВО ночью сбила 18 беспилотников и две ракеты – Воздушные силы

В ночь на 9 декабря россияне ударили по Украине беспилотниками разных типов и управляемыми авиационными ракетами. Противовоздушная оборона сбила две ракеты и 18 дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего российские войска применили 37 "Шахедов" и беспилотников других типов (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, РФ), а также две управляемые авиационные ракеты по воздушному пространству над Черным морем.

"По состоянию на 08.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровно и Одесской областях. 18 беспилотников локально потеряно, один - в воздухе. Боевая работа продолжается" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за падения сбитых вражеских БПЛА в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий.

Ранее сообщалось, что россияне во второй раз за ночь запустили ударные беспилотники по территории Украины.