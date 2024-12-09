Сирийская оппозиция создаст гражданское правительство после побега Асада

Глава Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (CNFROS) Хади Аль-Бахра заявил, что после падения президента Сирии Башара Асада есть договоренность о том, что переходное правительство в Сирии будет "гражданским". Об этом пишет агентство EFE, сообщает Суспільне.

"Есть договоренность, что орган переходного правительства не будет состоять из ХТШ (исламистской Организации увольнения Леванта) или Правительства спасения. Это будет гражданский орган" , – сказал Аль-Бахра во время Форума в Дохе.

Аль-Бахра подчеркнул, что в рамках оппозиционной коалиции существуют правила, гарантирующие отсутствие экстремизма, нарушений прав человека или неправомерных действий. Он отметил, что эти правила работают хорошо, даже несмотря на то, что он еще не встречался с лидером ХТШ Абу Мохаммадом аль-Джолани.

"Цель – иметь единую Сирию, а не разделенную" , – подчеркнул Аль-Бахра.

Он также вспомнил прошлое Аль-Джолани, возглавлявшего Фронт ан-Нусра, бывший филиал Аль-Каиды в Сирии, впоследствии превратившийся в ХТШ. Аль-Бахра считает, что ХТШ претерпела изменения в своей идеологии и методах действий.

Аль-Бахра также заявил, что после падения режима Асада нет намерения распускать провластную партию Баас. Вместо этого планируется ее трансформация в "нормальную" политическую силу, чтобы избежать ошибок, подобных тем, что были сделаны в Ираке после устранения Саддама Хусейна в 2003 году.

"Если мы их распустим, мы их изолируем. А если изолируем, они становятся экстремистами" , – сказал он.

Аль-Бахра также заверил, что будет ограничено вмешательство Ирана и России, являвшихся основными союзниками Асада, в дела Сирии.